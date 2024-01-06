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БДИПЧ обеспокоено числом жертв среди гражданского населения в РФ и на Украине

БДИПЧ обеспокоено ростом числа жертв среди гражданских на Украине и в России

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Andrii Marienko/AP

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило в Х об обеспокоенности ростом числа атак и жертв среди гражданского населения как на Украине, так и в России.

«БДИПЧ серьезно обеспокоено ростом числа атак и жертв среди гражданского населения как на Украине, так и в России», — говорится в публикации.

В сообщении также напоминается, что международным правом запрещается прямое нападение на гражданское население или инфраструктуру.

До этого представитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил на регулярном брифинге для журналистов, что американские власти призывают Украину сделать все возможное для предотвращения гибели мирных жителей во время боевых действий.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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