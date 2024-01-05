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В Подольске обеспечили теплом ряд домов, пострадавших от аварии на котельной

Первые 20 домов, пострадавших от аварии на котельной в Подольске, обеспечены теплом

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Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что тепло пришло в первые 20 домов пострадавшего после аварии на котельной микрорайона Подольска. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, был запущен один из трех котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, где произошла авария.

Хромушин добавил, что в 20 из 173 домов начали подавать тепло.

По данным пресс-службы губернатора правительства Московской области, в ближайшее время к блочно-модульной котельной подключат подразделение №5 Подольской областной клинической больницы. Также в течение суток тепло придет и в оставшиеся 153 многоквартирных дома, которые попали под ограничение подачи отопления.

До этого глава Подольска Григорий Артамонов заявил, что власти города рассчитывают восстановить подачу тепла в дома горожан на Весенней улице после аварии на теплотрассе уже вечером 5 января.

До этого Артамонов сообщил, что после прорыва теплотрассы отдельное внимание уделяется состоянию с теплоснабжением в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы, куда будут доставлены десять тепловых пушек.

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