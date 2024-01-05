В США потребовали взыскать с Трампа $370 млн

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обратилась к суду с требованием взыскать с экс-президента США Дональда Трампа $370 млн по делу о завышении стоимости активов Trump Organization. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телекомпании ABC.

По оценке прокуратуры, именно $370 млн сумел заработать Трамп из-за предполагаемых махинаций. Джеймс также попросила запретить Трампу и еще двум сотрудникам его организации производить операции с недвижимостью в штате Нью-Йорк.

Суд рассматривает дело о мошенничестве в отношении Trump Organization и ее владельца с сентября 2022 года. По версии стороны обвинения, компания завышала цены объектов для получения более выгодных условий кредитования и страхования. Предполагается, что стоимость была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд.

В то же время защита Трампа утверждает, что цена собственности могла меняться со временем под влиянием различных факторов.

Ранее Трампа обвинили в получении денег от Китая.