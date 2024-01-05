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Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено

Собянин сообщил о полном устранении последствий возгорания на подстанции в СВАО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Последствия возгорания на подстанции в северо-восточном административном округе (СВАО) полностью устранены, подача электроэнергии восстановлена. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале.

«Последствия аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения», — написал Собянин.

Он при этом добавил, что 20 бригад будут и дальше дежурить, чтобы оперативно реагировать на возможные жалобы граждан.

Накануне оперштаб сообщил, что в СВАО восстановили теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы.

Из-за аварии, случившейся утром 4 января, в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии. В итоге отключились и тепловые пункты отопления. Для устранения аварии создали оперативный штаб. В компании «МЭС Центра» (входит в «Россети») отмечали, что подача электричества большей части абонентов была восстановлена в течение полутора часов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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