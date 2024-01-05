Украинские военные обстреляли город в Белгородской области

Украинские солдаты обстреляли город Шебекино, расположенный в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной администрации Вячеслав Гладков.

Согласно предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек. Как отметил губернатор, охранник одного из местных промышленных предприятий получил осколочное ранение ноги.

«Бригада скорой доставляет его в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил Гладков.

Также он добавил, что на территории трех промышленных предприятий зафиксированы повреждения. В данный момент на местах работают сотрудники оперативных служб, подчеркнул глава области.

Кроме того, губернатор региона заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП). По его словам, специалисты уже приступили к восстановительным работам, однако пока без света остаются жители нескольких центральных улиц города.

Утром 5 января Гладков рассказал, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 воздушных целей в небе над Белгородской областью. При этом во время атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили двое мужчин.

Ранее США призвали Украину сделать все возможное, чтобы предотвратить нанесение вреда мирным гражданам.