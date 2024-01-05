Финско-эстонский энергокабель снова вышел из строя

На участке подводного электрокабеля Estlink 1 между Финляндией и Эстонией снова произошел сбой. Об этом сообщает финский оператор электросетей Fingrid на своем сайте.

«Звено постоянного тока Estlink 1 было отключено от сети 5 января 2024 года в 11:17 (12:17 мск). На момент отключения мощность, передаваемая по соединению из Эстонии в Финляндию, составляла 50 МВт», — отмечается в публикации.

По информации компании, нарушение в передаче электроэнергии между двумя странами связано с неисправностью. Причину сбоя сейчас выясняют.

8 октября сообщалось, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрения на утечку.

Позднее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что газопровод Balticconnector «весьма вероятно» был поврежден в результате внешнего воздействия. Он подчеркнул, что НАТО готово помочь с расследованием инцидента. По мнению финских источников, диверсия стала «возмездием» РФ за присоединение Финляндии к альянсу. Однако Ниинисте призвал «не втягивать в это Россию».

10 октября биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне новостей об утечке на газопроводе Balticconnector.

Ранее стало известно, о росте поставок российского газа в ЕС.