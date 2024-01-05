Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финско-эстонский энергокабель снова вышел из строя

Энергокабель между Эстонией и Финляндией Estlink 1 снова вышел из строя

close
100%
Michael Nitzschke/Global Look Press

На участке подводного электрокабеля Estlink 1 между Финляндией и Эстонией снова произошел сбой. Об этом сообщает финский оператор электросетей Fingrid на своем сайте.

«Звено постоянного тока Estlink 1 было отключено от сети 5 января 2024 года в 11:17 (12:17 мск). На момент отключения мощность, передаваемая по соединению из Эстонии в Финляндию, составляла 50 МВт», — отмечается в публикации.

По информации компании, нарушение в передаче электроэнергии между двумя странами связано с неисправностью. Причину сбоя сейчас выясняют.

8 октября сообщалось, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрения на утечку.

Позднее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что газопровод Balticconnector «весьма вероятно» был поврежден в результате внешнего воздействия. Он подчеркнул, что НАТО готово помочь с расследованием инцидента. По мнению финских источников, диверсия стала «возмездием» РФ за присоединение Финляндии к альянсу. Однако Ниинисте призвал «не втягивать в это Россию».

10 октября биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне новостей об утечке на газопроводе Balticconnector.

Ранее стало известно, о росте поставок российского газа в ЕС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами