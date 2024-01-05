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Губернатор Гладков рассказал о последствиях ночного обстрела Белгорода ВСУ

Гладков: из-за ночного обстрела Белгорода повреждены машины и окна жилого дома

В результате ночного обстрела Белгорода со стороны Украины повреждения получили окна жилого дома и автомобили. О последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что 5 января он побывал на месте обстрела. По словам Гладкова, из-за взрыва украинского снаряда рядом с многоквартирным домом на улице Макаренко повреждено множество балконов и окон. Задело и машины.

«Второй участок, который сильно пострадал из-за обстрела этой ночью, — на улице Почтовой. Повреждено много припаркованных автомобилей, а один из них перевернуло ударной волной», — написал он.

Губернатор Белгородской области сообщил, что на месте инцидента работают специалисты управ и сотрудники территориальной самообороны, а также волонтеры и эксперты, убирающие стекла и осматривающие пострадавшие автомобили.

Гладков добавил, что выехал на оперативное совещание с чиновниками и подрядчиками, там примут решения по дальнейшим действиям в связи с растущим объемом разрушений в Белгороде.

5 января Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 воздушных целей, два человека пострадали.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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