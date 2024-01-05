Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в пятницу, 5 января, снова возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на Крымском мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в сообщении, когда движение было перекрыто.

Информация о перекрытии движения поступила в 14:46 по местному времени (совпадает с московским). В 15:07 движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было возобновлено.

До этого в Севастополе снова в третий раз за день объявили воздушную тревогу.

В ночь на 5 января Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом, а также один беспилотник над Краснодарским краем.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.