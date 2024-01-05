В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев, сопроводив пост соответствующим видеороликом.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал руководитель местной администрации.

Днем 5 января в Севастополе повторно сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим был объявлен на территории города в 12:36 (совпадает с мск). При этом вторая за день воздушная тревога длилась 20 минут.

Первый раз о возможной опасности местных жителей предупредили в 11:18 (совпадает с мск). Правительство населенного пункта отменило воздушную тревогу в 11:43 (совпадает с мск).

Тогда же Развожаев сообщил, что граждане могли увидеть дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и пояснил, что дым появился в результате применения табельных средств маскировки российскими военными.

В тот же день на Крымском мосту было перекрыто движение автомобильного транспорта. Информация о причинах введения ограничений к текущему моменту не поступала.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о ликвидации 10 украинских ракет в небе над Крымом.