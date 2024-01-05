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Жителям Белгорода дали совет, как можно укрепить окна от взрывов

Власти Белгорода посоветовали жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов

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Правительство Белгородской области

Спасатели Белгорода посоветовали местным жителям оклеить окна скотчем. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Белгородской области.

По словам экспертов, окна можно заклеить тремя способами. Их показали на схеме. Спасатели отметили, что оклеивание скотчем защитит окна от взрывной волны — стекла не разлетятся на мелкие осколки и не поранят людей внутри.

Специалисты добавили, что идеальный вариант оклейки окон — крест-накрест по всему периметру окна.

Три раза за 2 января Белгород подвергался обстрелу со стороны украинских военных, семь человек пострадали. Российские средства ПВО сбили над регионом 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». 3 января в городе снова включали сирену ракетной опасности. По словам Гладкова, ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной, сработали средства ПВО, утром зафиксировано два обстрела.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что после обстрелов Белгородской области 74 пострадавших находятся в больницах региона и Москвы.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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