В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В следующем сообщении глава города объяснил появление дыма на побережье Черного моря.

«Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт — это военные используют табельные средства маскировки» — написал он.

Российские военные уже использовали дым для маскировки 4 января. Развожаев тогда заверил горожан, что опасности от него нет.

Меры защиты используются не беспричинно. Накануне сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь часть ракеты упала в селе Черноречье. После заседания оперштаба, что принято решение эвакуировать около 100 человек, включая 15 детей.

Часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадают 47 домов.

Ранее в Севастополе над морем отработала система ПВО.