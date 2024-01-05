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Губернатор Белгородской области уточнил, сколько пострадавших от обстрелов ВСУ находятся в больницах

Гладков: одному из пострадавших при ночном обстреле ВСУ провели операцию

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Reuters

После обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 74 пострадавших находятся в больницах региона и Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, 20 пациентов пока находятся в реанимационных отделениях столицы.

Он также отметил, что в ночь на 5 января после обстрела в больницу попали еще двое жителей Белгорода. Одному из них сделали операцию и удалили осколок из плеча. Позже врачи решат, какое лечение необходимо второму пострадавшему.

Также Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях в городе после обстрела. Пострадал жилой сектор. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждения получили свыше 30 автомобилей согласно официальной информации.

Три раза за 2 января Белгород подвергался обстрелу со стороны украинских военных, семь человек пострадали. Российские средства ПВО сбили над регионом 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». 3 января в городе снова включали сирену ракетной опасности. По словам Гладкова, ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной, сработали средства ПВО, утром зафиксировано два обстрела.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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Обстрелы Белгородской области
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