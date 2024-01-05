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В МИД России раскрыли подробности работы украинских «колл-центров»

МИД РФ: более тысячи «колл-центров» на Украине занимаются вымогательством

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Depositphotos

На территории Украины находятся тысячи «колл-центров», занимающихся вымогательством. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

По его словам, Россия неоднократно предупреждала страны Запада о последствиях создаваемой на Украине так называемой «IT-армии», это станет проблемой не только россиян, но и европейцев. Именно так и сложилось, жертвами мошенников из «колл-центров» становятся не только граждане РФ.

«Что касается «IT-армии», то речь, по сути, идет о сборище хакеров и телефонных мошенников, которые в основном занимаются банальным воровством. По нашим данным, на территории Украины находится более тысячи «колл-центров», занимающихся вымогательством денег», — сказал Люкманов.

По его словам, в ноябре 2023 года об украденных средствах путем телефонного мошенничества заявляли власти Венгрии.

Подробности работы таких «колл-центров» раскрывали в правоохранительных органах. Они располагаются в Днепре и Запорожье, трудоустраивают туда по знакомству.

Отмечается, что для «увольнения» работающий в таком колл-центре должен «отработать штраф» — расходы организации на сим-карты, обучение и тарифы.

Ранее в Сбере рассказали о работе преступных колл-центров по франшизе.

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