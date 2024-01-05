Россиян предупредили о скачке заболеваемости ОРВИ

Подъем заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних праздников. Об этом заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

По его словам, волноваться не стоит, ведь такой подъем заболеваемости ежегодный, потому что все традиционно возвращаются после каникул в коллективы.

Эксперт отметил, что каждому человеку важно продолжать соблюдать меры предосторожности: мыть руки, пользоваться кожными антисептиками, обрабатывать гаджеты, проветривать помещения и не контактировать с заболевшими людьми.

В местах с большим скоплением людей Акимкин посоветовал носить маску. При первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью и оставаться дома, заключил доктор.

При этом число случаев заболевания гриппом и ОРВИ в России за минувшую неделю уменьшилось на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом ранее. По информации Роспотребнадзора, свыше 20% от всех случаев ОРВИ и гриппа зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако превышение среднероссийских значений заболеваемости выявлено в 44 регионах страны.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко посоветовал носить защитные маски на время подъема заболеваемости ОРВИ.