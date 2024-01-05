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Пик холодов в Москве и регионе пройден

Гидрометцентр: пик холодов в Московском регионе пройден

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Московский регион пережил пик холодной погоды в середине недели, и теперь морозы постепенно начнут ослабевать. Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с 5 по 8 января температура днем будет колебаться в диапазоне от -14 до -23 градусов, пишет ТАСС.

Аномалии составят около 10-11 градусов, что значительно меньше, чем ранее, когда температура была ниже нормы на 17-18 градусов.

Суббота, 6 января, станет самым теплым днем, а воскресенье, 7 января — самым холодным. В этот день в Москве ожидается -22-24 градуса ночью и -18-20 градусов днем, а в Подмосковье — до -27 градусов ночью и до -23 градусов днем.

В прошлом году на Рождество также было очень холодно — до -23,5 градусов ночью и -20 градусов днем в Москве, а еще холоднее — в Подмосковье.

Таким образом, в этом году ожидается повторение прошлогодней погоды, заключил Вильфанд.

В аэропорту Шереметьево может быть задержка рейсов из-за аномальных морозов, сообщили в воздушной гавани.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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