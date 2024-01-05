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Сто человек эвакуируют из-за уничтожения части ракеты, упавшей около села в Севастополе

Развожаев сообщил об эвакуации 100 человек из села Черноречье из-за части ракеты

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Владимир Песня/РИА Новости

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь часть ракеты упала в селе Черноречье. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале после заседания оперштаба, что принято решение эвакуировать около 100 человек, включая 15 детей.

Развожаев добавил, что вывоз взрывоопасного предмета начнется в пятницу утром.

Минобороны России ранее сообщило, что Киев пытался атаковать объекты в РФ с помощью авиационных управляемых ракет, но ПВО уничтожила 10 ракет над Крымским полуостровом.

По словам Развожаева, эвакуированных разместят в месте временного пребывания. Часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадают 47 домов, где проживают 99 человек, включая 15 детей. Пункты временного размещения уже готовы к развертыванию.

По результатам мониторинга, проведенного управляющей компанией «Стрелецкая бухта», обломков и повреждений многоквартирных домов не обнаружено. Информация о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась.

Губернатор уточнил, что ракета упала в районе частного сектора за СевГУ, и специалисты начнут работу по транспортировке ее на полигон для уничтожения утром.

Перед этим движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было приостановлено.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.

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