В Крыму восстановили автомобильное сообщение с Кубанью

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после остановки в течение менее часа. Об этом сообщает Telegram-канал с оперативной информацией по ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — указано в сообщении.

Дополнительная информация не приводится.

До этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было приостановлено.

Причина перекрытия движения не сообщалась, однако в течение суток в четверг, 4 января, дежурные средства противовоздушной обороны России сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.