В аэропорту Шереметьево может быть задержка рейсов из-за аномальных морозов

Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за продолжительного периода аномально низкой температуры воздуха. Об этом пишет ТАСС.
В соответствующем сообщении аэропорта говорится, что время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа увеличено.
Представители пресс-службы аэропорта отмечают, что задержки могут быть связаны с трудностями, возникающими при работе оборудования в условиях экстремально низких температур.
Аэропорт Шереметьево призывает пассажиров заранее проверять информацию о статусе своего рейса и следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта.
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