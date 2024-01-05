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В аэропорту Шереметьево может быть задержка рейсов из-за аномальных морозов

Аномальные морозы могут повлиять на задержку рейсов в аэропорту Шереметьево

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за продолжительного периода аномально низкой температуры воздуха. Об этом пишет ТАСС.

В соответствующем сообщении аэропорта говорится, что время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа увеличено.

Представители пресс-службы аэропорта отмечают, что задержки могут быть связаны с трудностями, возникающими при работе оборудования в условиях экстремально низких температур.

Аэропорт Шереметьево призывает пассажиров заранее проверять информацию о статусе своего рейса и следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта.

Также в Подольске произошел прорыв теплотрассы, власти обещают восстановить подачу тепла в течение двух часов. Причиной стали аномальные для региона морозы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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