В Подмосковье город частично остался без теплоснабжения

В Подольске произошел прорыв теплотрассы, власти обещают восстановить подачу тепла в течение двух часов. Об этом сообщает глава города Григорий Артамонов в Telegram-канале.

«Держу на личном контроле ситуацию с прорывом на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». На промышленной территории данного завода обнаружены три утечки. В настоящий момент в ликвидации прорывов задействованы не только силы самого предприятия, но и аварийные бригады МУП «Подольская теплосеть»», — пишет глава Подольска.

По словам Артамонова, отдельное внимание уделяется состоянию с теплоснабжением в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы, куда будут доставлены десять тепловых пушек. Глава города заявил, что работы по восстановлению системы уже ведутся и будут завершены примерно через два часа.

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