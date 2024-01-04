ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы в Кермане

Террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла на себя ответственность за взрывы в городе Керман в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

«Исламское государство в четверг взяло на себя ответственность за два взрыва <...> в Иране», — говорится в сообщении.

До этого Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) призвал наказать исполнителей и спонсоров теракта в Иране.

В Совбезе ООН назвали терроризм во всех его проявлениях серьезной угрозой миру и безопасности, а любые террористические акты преступными и не имеющими оправдания.

Газета The New York Times писала, что верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в иранском городе Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на базы США.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.