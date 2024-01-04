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В Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд 1950 года

Температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до -25,3 °С

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд 1950 года. Об этом главный городской синоптик Александр Колесов написал в своем Telegram-канале.

По его информации, утром 4 января температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до -25,3 °С.

«До этого рекорд держался с морозного 1950 года, тогда в Ленинграде 4 января температура воздуха понижалась до -25,1 гр», — поделился Колесов.

Он добавил, что 4 января в Санкт-Петербурге ожидается очень низкая температура. Столбик термометра опустится до -20 °С. С 5 на 6 января ожидается повышение температуры до -15…-20 °С.

До этого агентство STT со ссылкой на финский метеорологический институт сообщало, что в Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы — минус 42,1 °С.

Из-за сильных морозов в Финляндии третий день подряд задерживаются электрички и поезда дальнего следования. Время задержки составляет от 30 минут до трех часов.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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