В Белгородской области экскаватор наехал на мину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Краснояружском районе водитель экскаватора был ранен после того, как наехал на мину. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, инцидент произошел возле села Демидовка.

«В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — пояснил Гладков.

Он добавил, что мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

До этого Гладков заявил, что школьные каникулы в Белгородской области продлят до 19 января.

Он также сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня «Ольха». Повреждения получили 20 частных домовладений, шесть квартир в многоквартирных домах, 12 хозяйственных объектов, 13 автомобилей.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.