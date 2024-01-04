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Движение поездов под Челябинском восстановлено

В прокуратуре сообщили о возобновлении движения поездов под Челябинском

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Depositphotos

Уральская транспортная прокуратура заявила о возобновлении железнодорожного сообщения на участке Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В прокуратуре рассказали, что причиной остановки поездов стала неисправность буксового узла колесной пары вагона грузового поезда №2807 на перегоне Кунашак — Муслюмова. В результате произошла задержка в движении шести поездов.

Отмечается, что на место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор. Был организован оперативный штаб Южно-Уральской железной дороги, а также налажено взаимодействие с ответственными подразделениями Свердловской железной дороги.

«Движение пассажирских поездов восстановлено в 17 часов 43 минуты местного времени», — говорится в сообщении ведомства.

По факту остановки движения поездов Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку.

До этого пассажирка поезда АдлерНижневартовск рассказала «Газете.Ru», что состав с 10:30 по местному времени (08:30 мск) стоит на перегоне около станции Муслюмово в Челябинской области, хотя в 10:40 должен был совершить остановку в Екатеринбурге.

Ранее следовавший из Нижнего Новгорода поезд «Ласточка» простоял на морозе два часа из-за отсутствия электроэнергии.

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