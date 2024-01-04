Названа причина смерти звезды КВН Станислава Агафонова

Художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист шоу «Comedy Баттл» Станислав Агафонов скончался из-за инфаркта миокарда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на друга Агафонова Михаила.

«Инфаркт миокарда, ... это абсолютно внезапная история. Не болел, ничего такого», — поделился Михаил.

Он добавил, что Агафонов был на отдыхе в момент смерти, сейчас его тело планируют транспортировать в Москву.

До этого генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный сообщил, что Агафонов ушел из жизни в возрасте 40 лет.

По его словам, Агафонов являлся одним из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка».

Худрук команд КВН родился в Братске 1 марта 1983 года.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.