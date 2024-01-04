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В Москве вечер пары в гостинице закончился переломом позвоночника у женщины

Shot: в Москве женщина сломала позвоночник, упав с пандуса около гостиницы

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Москве женщина получила травмы во время падения около гостиницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В день инцидента россиянка вместе со своим молодым человеком решила провести вечер в отеле. Однако администрация не смогла найти для пары свободный номер.

Влюбленные вышли из гостиницы, после чего между ними произошел конфликт. Женщина прошла несколько метров, но потеряла равновесие и упала с пандуса.

Сотрудники отеля оперативно вызвали медиков, которые диагностировали у россиянки перелом поясничного отдела позвоночника.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге мужчина поправлял камеру видеонаблюдения и попал в реанимацию.

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