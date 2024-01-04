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В Белгородской области продлили каникулы для школьников

Гладков: школьные каникулы в Белгородской области продлили до 19 января

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что школьные каникулы в регионе продлят до 19 января. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что 4 января состоялось заседание Оперативного штаба, так как жители региона интересуются, как им планировать ближайшие дни.

По словам губернатора, каникулы будут продлены в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах и двух населенных пунктах Мелихово и Дальняя Игуменка в Корочанском районе.

Он добавил, что детские сады в этих населенных пунктах будут работать в режиме дежурных групп. В техникумах и ВУЗах сессию рекомендуется провести в дистанционном формате.

До этого Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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