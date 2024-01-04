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В Екатеринбурге более 400 мигрантов получили повестки

В Екатеринбурге 450 мигрантов поставили на воинский учет после рейдов

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

В Екатеринбурге более 400 мигрантов стали на воинский учет по итогам рейдов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СК по ЦВО.

По данным ведомства, с конца ноября прошлого года, повестки получили 450 мигрантов. Количество таких граждан «растет с каждым днем».

«Свыше 150 иностранных граждан заключили договор с Минобороны РФ», – рассказали в организации.

Сообщается, что в период новогодних праздников правоохранители проверили несколько торговых центров. В результате были задержаны 15 мигрантов, которые ранее получили гражданство России, но уклонялись от воинской службы.

Ранее в Петербурге в ночь на 1 января задержали несколько тысяч мигрантов.

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