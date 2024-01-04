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На границе США нашли десятки украинских паспортов

Гетц: десятки брошенных паспортов КНР и Украины обнаружили на границе США

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Lindsay DeDario/Reuters

Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США. Об этом заявил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц в социальной сети X.

«Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США», — написал он.

Гетц напомнил, что при этом американский президент Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждают, что граница безопасна.

Незадолго до этого член палаты представителей США Майк Лоулер отверг критику Республиканской партии со стороны Белого дома о том, что она усугубляет ситуацию на южной границе страны. По его словам, республиканцы в палате представителей были единственными, кто хоть что-то сделал в области безопасности границ в 2023 году.

По данным телеканала Fox News, число незаконных переселенцев со стороны Мексики в США за первый зимний месяц превысило 300 тыс. человек.

Ранее в США сравнили пограничников при Байдене с турагентами из-за ситуации на границе.

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