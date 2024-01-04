«Жуткий холод»: жители Москвы рассказали об отсутствии отопления в домах из-за пожара на подстанции

Жительница столичного района Отрадное Юлия рассказала «Газете.Ru», что из-за пожара на трансформаторной подстанции в ее квартире отключили свет, отопление и воду. С восьми часов утра в квартире, по ее словам, был «жуткий холод».

«Я живу на ул. Декабристов 20к2. Проснулась в 8:00 утра от холода, по приходе на кухню поняла весь размах катастрофы: нет ни воды горячей, ни электричества, ни отопления, даже чай не попить. Соответственно, жуткий холод. В этот момент градусник показывал -27°C на улице. Нашу улицу подключили к свету полчаса назад, дали горячую воду, отопление, телевидение не работает. На данный момент во дворе четыре пожарных машины, машина аварийной службы и полиция. Как спасаемся: теплые носки, свитер, теплый зимний спортивный костюм. Так я еще никогда дома не утеплялась. Я, честно сказать, проснулась от того, что кошка практически на моей голове спит, бедняга так замерзла, второй час сидит под одеялом. На самом деле, очень страшно быть настолько бессильной в данной ситуации в такой мороз. Да еще так много нас, замерзших в темноте», — сказала она.

Другой житель района Отрадное Валерий рассказал «Газете.Ru», что отопления, воды и света в квартире нет с семи утра – более четырех часов. Мужчина отметил, что он инвалид второй группы, из-за этого уйти из квартиры, спуститься по лестнице в высотке, чтобы согреться в торговом центре, для него нереально.

«С семи утра нет ни отопления, ни электричества, ни горячей, ни холодной воды. Москва, «цивилизация». В квартире жуткий холод, замерзаем. Спасаться, кроме свитеров и одеял, нечем, в квартире очень холодно, градусника нет, но это жесть просто. С аварии прошло уже более четырех часов, но так и нет ни воды, ни тепла, ни света», — поделился он.

Еще одна жительница района Инесса рассказала, что в ее квартире сейчас 15°C.

«Вариантов, как спасаться, не так много, нашли самую теплую одежду, одеяла. Самое плохое — непонятно, сколько это будет продолжаться. В комнате 15°C. У меня мама пенсионер с хронической астмой, мониторю ее состояние, если что, повезем ее туда, где тепло есть — друзья будут выручать», — сказала она.

Утром 4 января на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы произошло возгорание. Информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что все городские службы находятся на месте, они ликвидируют последствия пожара. По данным комплекса городского хозяйства столицы, около 40 домов остаются без энергоснабжения. Власти сообщили, что дома в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково переводят на резервную схему энергоснабжения.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают площадь, превышающую размеры Индии.