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«Пражский стрелок» не был связан с Telegram-каналом на русском языке

Denikn.cz: Telegram-канал на русском языке не принадлежал стрелку из Праги

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Petr David Josek/AP

Расследование по делу «пражского стрелка» пришло к выводу, что Telegram-канал на русском языке на самом деле не принадлежал преступнику, устроившему стрельбу в Карловом университете 21 декабря. Об этом сообщает издание denikn.cz.

«Похоже, это не его Telegram-аккаунт. Полученная следствием информация говорит, что сейчас это наиболее вероятная версия, но окончательный вердикт будет дан только после окончания проверки», — рассказал газете неназванный источник в полиции.

Публикация при этом озаглавлена «На девяносто процентов не его».

21 декабря в центре Праги произошла трагедия: студент университета Давид Козак пришел в Alma Mater с оружием и начал стрелять в окружающих, лишив жизни 15 человек и ранив 25. Сам нападавший также не выжил. Знакомые характеризовали его как тихого и незаметного молодого человека, который хорошо учился и получил несколько ученых степеней.

При расследовании преступления в Telegram был найден канал, который, предположительно, мог вести нападавший. Его автор писал, что собирался стать маньяком и утверждал, что вдохновился недавней трагедией в брянской школе.

Ранее стало известно, что полиция Чехии знала о намерениях «пражского стрелка», но не смогла его остановить.

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