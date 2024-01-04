В Петербурге мальчик получил ушиб мозга после того, как на него упал отец

В Петербурге четырехлетнего мальчика госпитализировали после падения старшего члена семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Абрамова и Дудина. По словам собеседника, мужчина взял ребенка на руки и начал переходить дорогу, но по неосторожности упал на младшего члена семьи.

В результате четырехлетний ребенок получил ушиб головного мозга, из-за травмы у мальчика поражены оба полушария. На данный момент пациент находится в тяжелом состоянии. О том, пострадал ли отец, не сообщается.

Известно, что семья полная и на учете в правоохранительных органах не состоит.

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