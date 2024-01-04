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Рекорд минимальной температуры побит в Санкт-Петербурге

Синоптик Колесов: в Петербурге побит суточный температурный минимум 1950 года

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Суточный температурный минимум 1950 года побит в Санкт-Петербурге: 4 января температура воздуха в центре города понизилась до -25,3°C. Об этом в Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Между 8 и 9 часами температура воздуха в центре города понизилась до -25,3°C. До этого рекорд держался с морозного 1950 года, тогда в Ленинграде 4 января температура воздуха понижалась до минус -25,1°C», — отметил он.

По словам синоптика, на территории Санкт-Петербурга сейчас -25°C, в окрестностях на юге и востоке — минус 27-28°C. На северо-востоке Ленинградской области температура опустилась до -36°C. По прогнозам, с 5 на 6 января температура повысится.

«С 5 на 6 января под влиянием циклона рассчитываем на небольшой снег и повышение температуры, но только до -15-20 градусов и то, только вечером 5 января», — добавил Колесов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в период январских каникул в Москве сохранятся крепкие морозы, а на Рождество нагрянут кратковременные снегопады с температурой воздуха до -20°C.

Ранее в Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы.

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