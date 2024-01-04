В Республике Алтай мать оставила младенца в холодном доме без еды и уехала праздновать

В Республике Алтай дети остались в холодном доме на несколько дней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Подгорное. По версии правоохранителей, мать четырехмесячного младенца и его двухлетнего брата уехала к знакомым в соседний населенный пункт, чтобы отпраздновать Новый год. Двое детей остались без продуктов в неотапливаемом доме.

Спустя несколько дней, 3 января, один из старших членов семьи решил навестить женщину и нашел замерзшего младенца. Второй ребенок находился в тяжелом состоянии. В больнице ему оказали необходимую помощь.

В отношении матери детей возбудили уголовное дело. Следователи не только устанавливают обстоятельства инцидента, но и проверяют условия жизни семьи. Ранее мать на учете не состояла.

Ранее в Ленобласти годовалый мальчик оказался в больнице из-за капель от насморка.