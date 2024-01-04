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В Екатеринбурге коммунальная авария парализовала движение трамваев

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии встали трамваи

В Екатеринбурге на Фрезеровщиков — Старых Большевиков встали трамваи, которые идут до Верхней Пышмы. Об этом сообщили читатели URA.ru.

Как оказалось, все случилось из-за коммунальной аварии.

«На Эльмаше три трамвая стоят в сторону конечной, другой — на конечной. Улицу затопило, все перемерзло», — рассказала одна из очевидцев.

Другой читатель добавил, что на том же месте машины стоят во льду.

До этого в городе Железногорск в Курской области 17 многоквартирных домов остались без отопления в результате порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара. Позже последствия аварии ликвидировали и запустили подачу тепла и электричества.

В конце декабря пассажирский автобус перевернулся в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате столкновения общественный транспорт перевернулся на бок. В момент аварии в салоне находилось не менее 20 человек. Пассажиры покинули салон через стекло аварийного выхода, серьезно никто не пострадал.

Ранее у жителей российского города пропали отопление и горячая вода.

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