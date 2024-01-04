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В Бурятии опрокинулся автобус с пассажирами

В Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами, есть пострадавшие

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП с участием микроавтобуса, который опрокинулся. По данным регионального главка МЧС, в автомобиле находились 12 пассажиров, включая троих детей, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг в двух километрах от населенного пункта Душелан. По предварительным данным, пострадали водитель и два пассажира. В настоящее время информация уточняется. Разлива топлива не произошло. Следует отметить, что автомобиль Fiat Ducato ехал не по маршруту.

В связи с происшествием прокуратура организовала проверку и выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Также будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

30 декабря автобус с россиянами попал в аварию в Шарм-эш-Шейхе.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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