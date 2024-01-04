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В Японии разыскивают более полусотни пропавших без вести при землетрясении

В Японии 51 человек до сих пор числится пропавшим без вести после землетрясения

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Kyodo/via Reuters

В Японии 51 человек до сих пор числится пропавшим без вести после землетрясения, которое произошло в префектуре Исикава в центральной части страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Японские СМИ обращают внимание на город Вадзима — в этом городе на полуострове Ното зафиксировано большинство погибших, а кроме того — еще шесть человек не выходят на связь спустя несколько суток после катаклизма.

Местная администрация дополняет, что получила 50 сообщений об обрушениях зданий, где могли находиться люди.

«Вечером этого дня будет 72 часа после катастрофы. Я прошу предпринять все возможное, объединив все усилия на месте, чтобы спасти как можно больше людей», — заявил в обращении к нации премьер-министр Японии Фумио Кисида.

До этого в Японии в результате серии мощных землетрясений погибли 48 человек.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6. В Главном метеорологическом агентстве Японии сообщили, что это землетрясение стало самым мощным для региона Ното с 1885 года.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от землетрясения в Японии люди выкладывают на улицах SOS.

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