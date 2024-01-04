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Поезд «Ласточка» из Нижнего Новгорода застрял под Владимиром

Поезд «Ласточка» застрял под Владимиром на пути из Нижнего Новгорода в Москву

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Depositphotos

Поезд «Ласточка», следующий по маршруту Нижний Новгород — Москва, застрял под Владимиром. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

По информации канала, всех пассажиров эвакуировали из последних вагонов в первые три.

Как говорится в сообщении, в поезде отключилось отопление, осталось только резервное освещение. Предварительно, остановка «Ласточки» произошла из-за обледенения контактной сети. К месту происшествия отправлен тягач.

Ранее стало известно, что в Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда.

До этого в Ставропольском крае электричка врезалась в легковушку. Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Водитель «Лады» проигнорировал красный сигнал семафора, заехал на пути и врезался в поезд.

Ранее в Екатеринбурге поезд на высокой скорости сбил автомобиль.

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