Девушку, которая сожгла паспорт в Брянске, отправили под домашний арест

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест Евгению Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Суд <…> избрал Хоффманн меру пресечения в виде домашнего ареста по 2 февраля 2024 года», — уточнили в сообщении.

По информации судебной инстанции, девушке вменяется статья о надругательстве над российским гербом. Кроме того, фигурантка обвиняется в умышленном причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений. В пресс-службе обратили внимание, постановление не вступило в законную силу.

1 января стало известно, что блогер из Брянска сожгла российский паспорт на камеру. В скором времени ее задержала полиция. СК в Брянске завел дело о надругательстве над гербом РФ из-за сожженного паспорта.

Ранее самарская блогерша Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки России.