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Москвичам рассказали о погоде на Рождество

Синоптик Тишковец пообещал небольшие снегопады в Москве на Рождество

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Сайт Сергея Собянина/sobyanin.ru

В период январских каникул в Москве сохранятся крепкие морозы, а на Рождество нагрянут кратковременные снегопады с температурой воздуха до -20°C. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК.

По ожиданиям синоптика, в ночь на 4 января в российской столице похолодает опустится до -25°C, а в Подмосковье — до -25...-30°C. Днем позже, 5 января, осадки закончатся, но придут тучи, потеплеет до -18°C.

«На Рождество, 7 января, синоптик спрогнозировал короткие снегопады», — указывается в статье.

При этом довольно суровая температура на улице существенно не изменится. А в заключительный выходной, 8 января, «распогодится» из-за прихода антициклона, который разгонит кучные облака. Однако ближе к ночи «морозы вновь окрепнут», температура воздуха упадет до -25°C.

Накануне Нового года руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в 39 российских регионов придет аномальный холод с морозами от -30...-54°C.

Ранее Вильфанд объяснил, почему прогноз погоды на новогоднюю ночь поменялся за два дня.

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