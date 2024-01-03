Москвичам рассказали о погоде на Рождество

В период январских каникул в Москве сохранятся крепкие морозы, а на Рождество нагрянут кратковременные снегопады с температурой воздуха до -20°C. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК.

По ожиданиям синоптика, в ночь на 4 января в российской столице похолодает опустится до -25°C, а в Подмосковье — до -25...-30°C. Днем позже, 5 января, осадки закончатся, но придут тучи, потеплеет до -18°C.

«На Рождество, 7 января, синоптик спрогнозировал короткие снегопады», — указывается в статье.

При этом довольно суровая температура на улице существенно не изменится. А в заключительный выходной, 8 января, «распогодится» из-за прихода антициклона, который разгонит кучные облака. Однако ближе к ночи «морозы вновь окрепнут», температура воздуха упадет до -25°C.

Накануне Нового года руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в 39 российских регионов придет аномальный холод с морозами от -30...-54°C.

Ранее Вильфанд объяснил, почему прогноз погоды на новогоднюю ночь поменялся за два дня.