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Число жертв и пострадавших при взрыве рядом с кладбищем в Иране возросло

Число жертв при взрыве в Иране у кладбища, где захоронен Сулеймани, достигло 73

В результате взрыва в Иране на траурном мероприятии у кладбища, где захоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, погибли как минимум 73 человека. Об этом сообщает локальное новостное агентство Tasnim в Telegram-канале со ссылкой на иранское МЧС

«Число жертв увеличилось до 73», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы ведомства, еще по меньшей мере 171 житель получил ранения разной степени тяжести.

«В результате этого инцидента погибли шестеро детей», — добавили в министерстве.

По словам представителя иранского МЧС, некоторые из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Незадолго до этого взрыв произошел в иранском городе Керман на дороге, ведущей к захоронению генерала Касема Сулеймани. Чуть позже стало известно о втором взрыве. Власти Ирана пока не раскрыли причины взрыва. Согласно данным экстренных служб, в результате взрыва на траурном мероприятии, где захоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погибли как минимум 53 человека.

Ранее офицер элитных частей ВС Ирана попал под обстрел в Тегеране.

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