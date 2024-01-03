Польские фермеры угрожают возобновить блокаду пункта пропуска «Медика-Шегини», если не получат письменных гарантий выполнения их требований. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное новостное агентство PAP.

«Польские фермеры возобновят блокаду пункта пропуска через границу с Украиной», — уточнили в сообщении.

Как отметили в публикации, блокаду пункта пропуска «Медика-Шегини» фермеры собираются вновь начать в четверг, 4 декабря.

В конце декабря 2023 года поляки предупредили, что готовы продолжить блокаду погранпунктов на границе с Украиной в начале января. Об этом сообщил представитель организации фермеров Подкарпатского воеводства «Подкарпатская обманутая деревня» Роман Кондрув. Он обратил внимание, что блокада границы возобновится, если фермеры не получат гарантий выполнения их требований от премьера Польши Дональда Туска.

До этого стало известно, что продолжается блокада переездов польскими перевозчиками. Единственным пунктом, где можно пересечь польско-украинскую границу, является переезд в Медике.

Ранее власти Польши заявили, что считают вступление Украины в ЕС невыгодным для польских фермеров.