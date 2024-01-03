В Иране назвали террористическим актом взрывы у кладбища, где покоится Сулеймани

В иранской провинции Креман назвали взрывы у кладбища, где покоится генерал Касем Сулеймани, террористическим актом. Об этом сообщает агентство Fars News в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

«Инцидент на Голзар-Шахада является террористической атакой. Расследование факта взрыва или взрыва террориста-смертника ведется», — говорится в сообщении.

До этого агентство IRNA сообщало, что в иранском городе Керман на дороге, ведущей к захоронению генерала Касема Сулеймани, произошел взрыв. Позже стало известно о втором взрыве. По словам главы службы экстренной помощи Кермана, 15 человек были ранены.

Сулеймани попал под удар американской армии в 2020 году. В ночь на 3 января США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Ранее офицер элитных частей ВС Ирана попал под обстрел в Тегеране.