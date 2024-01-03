В Сербии вышел на свободу бывший генерал СБУ, сидевший за отмывание денег

Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Наумов, который провел один год в заключении в Сербии за финансовые махинации, освободился в начале декабря 2023 года. Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на судебную пресс-службу.

По информации службы, как только мужчина вышел на свободу, у него тут же забрали документы и запретили покидать территорию Сербии.

«Ему нельзя покидать страну, пока не завершится процесс апелляции», — пояснили в суде.

Летом 2022 года Наумова задержала сербская полиция с незадекларированными наличными — порядка €600 тыс. и $120 тыс. В отношении украинца была открыто уголовное дело об отмывании денег. А на Украине имя бывшего генерала начали связывать с обвинениями в госизмене. В марте прошлого года подобное обвинение озвучил украинский президент Владимир Зеленский, лишив Наумова воинского звания.

В конце декабря российский летчик Константин Ярошенко, проведший в заключении в США более десяти лет, высказал мнение, что американская мечта — это миф.

Ранее в США оправдали мужчину, который 48 лет провел в тюрьме.