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Казахстан экстрадировал в Россию хакера Кислицина

Казахстан экстрадировал в Россию экс-сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

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GroteckBiz/Youtube

Казахстан экстрадировал в Россию хакера Никиту Кислицина по запросу Генеральной прокуратуры республики. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Казахстан».

Запрос на выдачу мужчины был направлен еще в июне 2023 года.

В России Кислицин проходит фигурантом по уголовному делу по статьям о вымогательстве и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина вместе с подельниками взломал серверы коммерческой организации и скопировал с них информацию, которую впоследствии использовали для шантажа компании на 550 тыс. рублей.

22 июня Кислицин был задержан в аэропорту Алма-Аты по запросу США, которые подозревают мужчину во взломе в 2012 году социальной сети Formspring и похищении данных ее пользователей. Запрос Штатов об экстрадиции был отклонен.

Никита Кислицин работал в компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) руководителем департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам. До этого он был главным редактором журнала «Хакер».

Ранее глава «Киевстара» обвинил Россию в совершении крупнейшей хакерской атаки.

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