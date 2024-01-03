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Более 100 многоквартирных домов в Воронеже остались без отопления

В Воронеже более 100 многоквартирных домов остались без отопления в мороз -18°C

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Свыше ста многоэтажных домов в Воронеже остались без отопления в мороз -18°C. Об этом сообщает городская администрация в Telegram-канале.

«Приостановлена подача горячей воды и отопления», — сказано в публикации.

Согласно данным мэрии, оперативный ремонт теплосети затронет дома, расположенные по улицам: 20-летия Октября, Красноармейская, Челюскинцев, Кирова, Краснознаменная, Куцыгина, Пушкинская, Свободы, Ф. Энгельса, Ворошилова, Кольцовская и Платонова.

По информации городских властей, там был зафиксирован высокий расход подпиточной воды, в связи с чем решено было быстро провести замену аварийного участка трубопровода. Аварийно-ремонтные работы планируется завершить за восемь часов — к вечеру 3 января.

«Место утечки обнаружено, ведется откачка воды из канала инженерных сетей», — заявили в администрации.

Накануне губернатор Воронежа Александр Гусев сообщил, что аварийный сход российского боеприпаса произошел в Воронежской области. Спустя несколько часов, оперативные службы восстановили подачу воды.

Ранее российские силы ПВО сбили в регионе украинские дроны.

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