Более 100 многоквартирных домов в Воронеже остались без отопления

Свыше ста многоэтажных домов в Воронеже остались без отопления в мороз -18°C. Об этом сообщает городская администрация в Telegram-канале.

«Приостановлена подача горячей воды и отопления», — сказано в публикации.

Согласно данным мэрии, оперативный ремонт теплосети затронет дома, расположенные по улицам: 20-летия Октября, Красноармейская, Челюскинцев, Кирова, Краснознаменная, Куцыгина, Пушкинская, Свободы, Ф. Энгельса, Ворошилова, Кольцовская и Платонова.

По информации городских властей, там был зафиксирован высокий расход подпиточной воды, в связи с чем решено было быстро провести замену аварийного участка трубопровода. Аварийно-ремонтные работы планируется завершить за восемь часов — к вечеру 3 января.

«Место утечки обнаружено, ведется откачка воды из канала инженерных сетей», — заявили в администрации.

Накануне губернатор Воронежа Александр Гусев сообщил, что аварийный сход российского боеприпаса произошел в Воронежской области. Спустя несколько часов, оперативные службы восстановили подачу воды.

Ранее российские силы ПВО сбили в регионе украинские дроны.