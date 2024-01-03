Россиянка получила ожоги промежности и ягодиц от взорвавшейся под ней петарды

В Липецке 26-летнюю местную жительницу госпитализировали после того, как под ней взорвалась петарда. Об этом сообщает издание «GOROD48».

Инцидент произошел в результате неудачной шутки партнера женщины. Мужчина подложил петарду прямо под свою спутницу, устройство сработало, когда липчанка села на него. В результате пострадавшую доставили в Липецкую городскую больницу №3.

Заведующий ожоговым отделением медицинского учреждения Илья Копылов рассказал, что женщина получила ожоги промежности и ягодиц.

Ранее в Нижегородской области мужчина получил рваные раны при взрыве петарды.