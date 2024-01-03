Эксперт рассказал, в какие дни мошенники чаще всего рассылают опасные письма

Мошенники стали наиболее активны в новогодние праздники, они рассылают своим потенциальным жертвам фишинговые письма с рекламными предложениями или уведомлениями от якобы надежных источников. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов.

По словам эксперта, злоумышленники создают письма, имитирующие официальную переписку с известными брендами, банками или даже государственными структурами. Все это направлено на кражу персональных данных, в том числе логинов, паролей и информации о финансах.

В частности, мошенники рассылают письма с предложением купить билеты на новогодние елки или в театр по сниженным ценам. Размещенная в сообщениях ссылка ведет на фальшивый сайт, имитирующий настоящий.

Липов предупредил, что обычно мошеннические письма — это сообщения о «срочных» проблемах, требующих внимание людей, или об «ограниченных» спецпредложениях.

Например, недавно злоумышленники начали рассылать письма с «предложением» купить билет на спектакль «Щелкунчик». С фишинговой страницы они крали личные данные пользователей, которые те вводили.

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