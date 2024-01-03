Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгороде приостановлена работа крупных торговых центров и кинотеатров

В Белгороде временно прекратили работу крупные торговые центры и кинотеатры

close
100%
Reuters

В Белгороде временно приостановили работу крупные торговые центры и кинотеатры. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Валентин Демидов.

По его словам в течение двух дней не будут работать торговый центр «РИО», торгово-развлекательный центр «МегаГРИНН» и многофункциональный торгово-развлекательный центр «Сити Молл Белгородский».

Также прекратят работу кинотеатры «Русич», «Победа» и «Радуга».

Демидов подчеркнул, что эти меры приняты из-за последних обстрелов города. Он выразил благодарность бизнесменам за понимание необходимости временного приостановления работы.

Мэр также призвал горожан по возможности оставаться дома.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о новой попытке атаковать Белгородский район и Белгород ракетами. Дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

Все новости на тему:
Обстрел Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами