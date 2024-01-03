В Белгороде приостановлена работа крупных торговых центров и кинотеатров

В Белгороде временно приостановили работу крупные торговые центры и кинотеатры. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Валентин Демидов.

По его словам в течение двух дней не будут работать торговый центр «РИО», торгово-развлекательный центр «МегаГРИНН» и многофункциональный торгово-развлекательный центр «Сити Молл Белгородский».

Также прекратят работу кинотеатры «Русич», «Победа» и «Радуга».

Демидов подчеркнул, что эти меры приняты из-за последних обстрелов города. Он выразил благодарность бизнесменам за понимание необходимости временного приостановления работы.

Мэр также призвал горожан по возможности оставаться дома.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о новой попытке атаковать Белгородский район и Белгород ракетами. Дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.