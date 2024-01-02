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Состоялись похороны погибших при обстреле Белгорода супругов Ряполовых и их сына

Погибшую при обстреле Белгорода семью Ряполовых похоронили в селе Казацком

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Reuters

Погибшие 30 декабря при украинском обстреле Белгорода супруги Дмитрий и Надежда Ряполовы и их годовалый сын Герман были похоронены на кладбище села Казацкого Яковлевского округа Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии похорон участвовали родственники, друзья и коллеги погибших, а также жители села. Глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев произнес трогательную речь, в которой прозвучали глубокие соболезнования родственникам Ряполовых.

Дмитрий Ряполов много лет работал на руководящих позициях в структурах по водоснабжению областного центра. С 2020 по 2023 год он являлся директором «Белводканала». Его супруга Надежда работала там же экономистом.

Вся семья была погребена в одной общей могиле. Мать и ее маленького сына похоронили в одном гробу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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