Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Нью-Йорке произошло землетрясение

В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 1,7

close
100%
Shutterstock

В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 1,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление города по чрезвычайным ситуациям.

Как указали в ведомстве, подземные толчки были зафиксированы в 05:45 (13:45 мск) в районе Астории Квинс. Очаг залегал в 0,5 мили к востоку-северо-востоку от Астории, на глубине пять километров.

Уточняется, что землетрясение ощущалось в зоне Нью-Йорка.

«Предварительные отчеты указывают на отсутствие проблем с безопасностью на местном уровне», — указали в управлении.

До этого сообщалось, что на острове Рузвельта в Нью-Йорке наблюдаются перебои с подачей электроэнергии после серии мелких взрывов. По имеющимся данным, сообщения о взрывах стали поступать в полицию около 6:00 утра по местному времени. Жители острова Рузвельта, Верхнего Ист-Сайда и Куинс в Нью-Йорке пожаловались на сильный шум.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявляла, что власти не видят свидетельств того, что произошедшее является террористическим актом.

Ранее в Нью-Йорке сотни тысяч людей встретили 2024 год на Таймс-сквер.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами