В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 1,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление города по чрезвычайным ситуациям.

Как указали в ведомстве, подземные толчки были зафиксированы в 05:45 (13:45 мск) в районе Астории Квинс. Очаг залегал в 0,5 мили к востоку-северо-востоку от Астории, на глубине пять километров.

Уточняется, что землетрясение ощущалось в зоне Нью-Йорка.

«Предварительные отчеты указывают на отсутствие проблем с безопасностью на местном уровне», — указали в управлении.

До этого сообщалось, что на острове Рузвельта в Нью-Йорке наблюдаются перебои с подачей электроэнергии после серии мелких взрывов. По имеющимся данным, сообщения о взрывах стали поступать в полицию около 6:00 утра по местному времени. Жители острова Рузвельта, Верхнего Ист-Сайда и Куинс в Нью-Йорке пожаловались на сильный шум.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявляла, что власти не видят свидетельств того, что произошедшее является террористическим актом.

Ранее в Нью-Йорке сотни тысяч людей встретили 2024 год на Таймс-сквер.